الانبار تزف بشرى اعادة فتح سيطرة بزيبز امام العراقيين

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات الانبار، يوم الثلاثاء، عن اعادة إعادة فتح سيطرة بزيبز أمام سكان بغداد والمحافظات اعتباراً من الغد.

وقال اللواء ركن ناصر الغنام، في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "تقرر السماح لأبناء محافظة بغداد والمحافظات الاخرى من بلدنا بالدخول من سيطرة بزيبز الى محافظة الانبار اختصاراً للوقت والمسافة واعتباراً من يوم غد".

وكان الغنام قد اعلن، السبت 26 كانون الاول 2020، عن اعادة فتح سيطرة 30 ذراع دجلة امام حركة العجلات كافة ولجميع البضائع في محافظة الانبار، لتذليل العقبات وتسهيل الحركة للساكنين ومن يرغب بزيارة الانبار.