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الانبار.. العثور على عجلات سرقها داعش أثناء هجومه على محطة وقود بالرطبة

Category: أمـن

Date: 2022-04-09T11:13:10+0000
الانبار.. العثور على عجلات سرقها داعش أثناء هجومه على محطة وقود بالرطبة

شفق نيوز/ افاد قائممقام قضاء الرطبة غربي الانبار، عماد الدليمي، يوم السبت، بإطلاق عملية لمطاردة عناصر داعش بعد هجومهم على محطة للوقود في المدينة يوم امس.

وقال الدليمي، لوكالة شفق نيوز؛ إن "منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم، تم إطلاق عملية أمنية لمطارة عناصر داعش بعد هجومهم على محطة للوقود". 

وأضاف أن "القوة تمكنت خلال العملية من العثور على المركبات الثلاث التي سرقها عناصر داعش، لكن وجدت محروقة باستثناء واحدة معطلة، وتجري الآن عملية التأكد من عدم تفخيخها".

واشار إلى أن "مصير المختطف ما زال مجهولاً، والقوات الامنية تواصل عملية البحث عنه، ومطاردة داعش بالمناطق المحيطة بالقضاء".

وقد ابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، يوم أمس بقيام عناصر من تنظيم داعش بشن هجوم على محطة وقود تعود لأحد المواطنين، ومن ثم حرقها وخطف أحد المواطنين منها.

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