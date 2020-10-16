الانبار.. الاطاحة بإرهابي فجّر مركز شرطة ومنازل رجال أمن
Category: أمـن
Date: 2020-10-16T17:58:10+0000
شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الجمعة، القبض على ارهابي قام بتفجير مركز شرطة وعدة منازل لرجال الامن في محافظة الانبار.
وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على احد الإرهابيين الخطرين بكمين نصب له في سيطرة التحدي بالكرمة الانبار".
واوضحت أن "الارهابي قام بتفجير مركز شرطة الجولان في قضاء الفلوجة وتفجير عدة منازل للمنتسبين في القضاء"، لافتة الى انه "شارك بعدة عمليات ارهابية استهدفت قطعاتنا الامنية خلال معارك التحرير".
وتابعت القيادة أن "الارهابي يعد اهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".