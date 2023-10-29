الانبار.. الاطاحة بعنصر في استخبارات داعش

شفق نيوز/ اعلنت الاستخبارات العسكرية يوم الاحد، الاطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش غربي العراق.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع والثلاثين وقوة من اللواء السابع الحشد الشعبي، تم نصب كمين محكم بالقرب من سيطرة الجسر الياباني، أسفر عن إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية التابعة إلى عصابات داعش".

وأشار البيان؛ إلى أن المتهم "كان يعمل في مايسمى (ديوان الاستخبارات / ولاية الأنبار) وكذلك شارك في قتل منتسبي القوات الأمنية سنة 2014 في منطقة الحلابسة وتفجير مركز شرطة قضاء الكرمة، وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه".