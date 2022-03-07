الانبار.. اعتقال مجموعة "خارجة عن القانون" تدعي انتماءها للحشد الشعبي

شفق نيوز / أعلنت قيادة عمليات شرق محافظة الأنبار للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، إعتقال مجموعة خارجة عن القانون تدعي انتماءها لهيئة الحشد.

وقالت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللواء الثاني التابع الى فرقة الامام علي، احد تشكيلات قيادة عمليات شرق الانبار، وبمعلومات دقيقة ومتابعة وتتبع، تمكن بعد نصب كمين محكم من اعتقال مجموعة خارجة عن القانون مكونة من أربعة اشخاص يدعون انتمائهم للحشد".

وأضاف البيان، أن "المجموعة تقوم بفرض اتاوات على المواطنين"، مؤكداً "تم مسكهم بالجرم المشهود مع كافة المستمسكات التي بحوزتهم والتي تثبت إدانتهم".

وأشار البيان، إلى أن "قطعات الحشد المتواجدة في شرق الانبار، تمكنت في اوقات سابقة من القاء القبض على ارهابيين ومتابعتهم وتنظيف المدن من مخلفات داعش، ومن العبوات والصواريخ، وتخليص السكان من شرورهم".