الانبار.. اختطاف ثلاثة من رعاة الأغنام على يد داعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار، يوم الجمعة، بقيام عناصر تنظيم داعش الإرهابي، باختطاف ثلاثة من رعاة الأغنام، المتواجدين في المناطق الصحراوية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة رعاة الأغنام، من سكنة قضاء الرطبة أقصى غرب الانبار، اختطفوا على يد عناصر تنظيم داعش، وذلك أثناء رعايتهم للأغنام، في منطقة الطبعات (70 كم غربي الرطبة)".

وأكد المصدر، بأن "المناطق الصحراوية المحيطة بمنطقة الطبعات، تشهد استنفارا أمنيا من قبل قوات الشرطة والجيش، بهدف محاولة تحرير المختطفين والقضاء على الإرهابيين".

الجدير بالذكر، هو أن العديد من الرعاة تم اختطافهم، بين فترات متباينة من المناطق الصحراوية غربي الأنبار، وكانت السلطات الأمنية في الأنبار، قد حذرت الرعاة من الوصول إلى تلك المناطق لخطورتها.