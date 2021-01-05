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الامن يحقق بجريمة تسليب واغتيال موظف في مجلس محافظة صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-01-05T09:17:39+0000
الامن يحقق بجريمة تسليب واغتيال موظف في مجلس محافظة صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بأن قوات الامن بدأت بتحقيق شامل في جريمة اغتيال موظف في مجلس محافظة صلاح الدين من سكان قضاء الشرقاط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "تفاصيل الجريمة غامضة" بحسب المعطيات الاولية التي افادت بأن موظف مجلس المحافظة "جزاع الجعاطة" تعرض للتسليب والاغتيال وسرقة سيارته بعدما كان برفقته شخصان فقد اثرهما بعد الجريمة.

وأضاف أن مصادر اخرى اشارت الى ان الجريمة نفذتها عصابة تسليب عند مدخل الساحل الايسر لقضاء الشرقاط، مبينا ان نتائج التحقيق ستعلن في الساعات المقبلة وان قوات الامن تلاحق منفذي الجريمة في عموم مناطق قضاء الشرقاط.

وافاد مصدر امني ليلة امس لوكالة شفق نيوز، باغتيال موظف في مجلس محافظة صلاح الدين خلال عودته الى منزله في اطراف الساحل الايسر لقضاء الشرقاط.

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