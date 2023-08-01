الامن الوطني يعلن ضبط ملايين الدولارات معدة للتهريب والايقاع بشبكة مصرفية

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الثلاثاء الإطاحة بشبكات متورطة بنشاطات مالية مشبوهة وضبط أكثر من 14 مليون دولار قبل تهريبها.

وقال الجهاز في بيان تلاه المتحدث باسمه أرشد الحاكم في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الجهاز نفذ حملة واسعة لملاحقة المهربين بعد تكثيف الجهود الاستخباراتية والمتابعة الميدانية ما أسفر عن الإطاحة بأبرز شبكات التهريب التي ضمت مجموعة من المتهمين قاموا بنشاطات مالية ومصرفية مشبوهة وقد اعترفوا باتخاذ شركات وهمية لممارسة اعمال تجارية كغطاء لعملية تهريب العملة الى خارج بغداد".

وتابع ان "العملية نفذتها قوة من الجهاز وبعد تقديم مكتب غسيل الاموال الادلة التي اصببت وجود عملية تهريب الدولار وبدأت سلسلة مداهمات في مناطق متفرقة من بغداد وتحت اشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة ما افضى الى القبض على 11 متهماً اعترفوا على الاماكن الرئيسة لخزن الأموال في العاصمة بغداد".

واشار الى "ضبط أكثر من 14 مليون دولار و5 مليارات دينار مع عدد من الاسلحة المختلفة".