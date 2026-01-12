الأمن الوطني يعتقل المتهم بسكب "التيزاب" على فتاة ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، القبض على المتهم الرئيسي بتنفيذ الاعتداء على إحدى الفتيات باستخدام مادة كيميائية "التيزاب" في العاصمة بغداد.

وأشار الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إلى أن "التحقيقات في حادثة الحرق باستخدام مادة التيزاب أسهمت في تتبع مسار الجريمة وتحديد هوية المنفذ، حيث جرى ضبطه بالجرم المشهود على خلفية قضايا مخدرات، الأمر الذي أتاح توسيع دائرة التحقيق وكشف تفاصيل الحادثة بالكامل".

وبحسب البيان فإن "المتهم أقر خلال التحقيقات بتنفيذ الاعتداء بدافع مادي، وبوجود تحريض وتخطيط من شخص آخر، في إطار فعل إجرامي منظم استهدف إلحاق أذى جسدي متعمد بالضحية".

كما بينت التحقيقات أن "آلية تنفيذ الجريمة اعتمدت على أسلوب مباغت وسريع، جرى خلاله استهداف الضحية أثناء تواجدها قرب عجلتها، ثم الفرار من المكان، في محاولة لتضليل الجهات الأمنية وإخفاء الأدلة، إلا أن المتابعة الاستخبارية المتواصلة حالت دون إفلات الجناة من العدالة"، وفقاً للبيان.

يذكر أن قيادة شرطة بغداد الكرخ أعلنت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 القبض على ثلاثة متهمين بالحادثة نفسها، مبينة أن أحدهم قام برمي مادة التيزاب الحارقة مستهدفاً فتاة أثناء قيادتها مركبتها في منطقة الحرية، وأرفقت البيان بمقطع فيديو تنشره وكالة شفق نيوز أدناه.