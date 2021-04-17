الامن النيابية تطالب بتنسيق امني مع البيشمركة للقضاء على "عصابات الصواريخ"

شفق نيوز/ طالب عضو الامن والدفاع النيابية عن الاتحاد الوطني الكوردستاني هريم آغا، يوم السبت، بتنسيق امني مشترك بين البيشمركة والقوات الاتحادية للقضاء على عصابات خارجة عن القانون تستهدف أمن الإقليم والأهداف المدنية.

وقال آغا لوكالة شفق نيوز؛ ان "عصابات وجماعات منفلتة تستغل الفراغات الأمنية بين البيشمركة والقوات الاتحادية لشن هجمات ضد مقار التحالف الدولي والاهداف المدنية في الاقليم والمحافظات الأخرى".

وشدد على "إطلاق خطة مشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة لمنع عصابات وجماعات خارجة عن القانون من تنفيذ مخططات ارهابية تستهدف تمزيق العلاقة وضرب التفاهمات السياسية والامنية بين بغداد واربيل".

واكد اغا ان "الفراغات الأمنية بين حدود الإقليم ونينوى ومناطق اخرى؛ اصبحت منطلقا ومقرات لادارة وتنفيذ الهجمات ضد المقار العسكرية والمدنية في الإقليم والتي خلفت الكثير من الضحايا بين المدنيين والقوات الامنية".

وأكد أن "تفعيل الاتفاقات الامنية بين بغداد واربيل ومعالجة الثغرات الامنية؛ هي الحل الامثل لانهاء هجمات وحوادث تسيء لسمعة ومكانة العراق في المجتمع الدولي الساعي لمساعدة العراق على محاربة الارهاب وتجفيف منابعه وبسط الأمن والأمان في عموم البلاد".

واستهدف قصف صاروخي، مساء يوم الأربعاء (14 نيسان الجاري)، مطار أربيل الدولي، وأكد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، اشتعال النيران داخل المطار في قسم الشحن.

وإثر ذلك، أغلقت السلطات المحلية مطار أربيل، بعد استهدافه بصاروخ.