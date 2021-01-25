الامن النيابية تحذر من خسارة المعارك الاستخبارية بسبب المصادر "المزدوجة"

شفق نيوز/ حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية اليوم الاثنين من خسارة التشكيلات الأمنية معاركها الاستخبارية مع التنظيمات الارهابية بسبب المصادر "المزدوجة غير الموثوقة".

وقال عضو اللجنة عبد الخالق مدحت العزاوي لوكالة شفق نيوز؛ نبهنا وطالبنا الاجهزة الامنية بعدم اعتماد المعلومات الاستخبارية من المصادر"المزدوجة" وهم اشخاص عملوا مخبرين سابقين مع التنظيمات المسلحة وعادوا اليوم للعمل مع فصائل الحشد او بعض التشكيلات الامنية في المحافظات.

ولفت العزاوي الى ان لجنته طالبت القيادات الامنية بادارة المعركة الاستخبارية من مصادر موثوقة خالية من الشكوك والشبهات الامنية لاعتماد معلومات تضمن حماية أمن المواطن لتفادي كوارث ومجازر بشرية جديدة.

وانتقد العزاوي تداخل وتقاطع المسؤوليات بين التشكيلات الامنية في غالبية المناطق ما سبب تشتت الجهود الاستخبارية وفسح المجال أمام الهجمات الانتحارية والهجمات المباغتة التي تطال القواطع الأمنية.

ودعا عضو الامن النيابية القيادة العامة للقوات المسلحة الى تدارك الهفوات والاخطاء الاستخبارية واعتماد خطط مهنية لحماية المدن والأهداف المدنية من المخططات الإرهابية.