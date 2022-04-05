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الامن العراقي يقبض على تاجر اثار بحوزته تمثال و60 مسكوكة

Category: أمـن

Date: 2022-04-05T19:23:14+0000
الامن العراقي يقبض على تاجر اثار بحوزته تمثال و60 مسكوكة

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، بأن وكالة الاستخبارات القت القبض على متاجر بالقطع الاثرية بحوزته تمثال اثري و 60 مسكوكة ذهبية في محافظ واسط.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على احد المتاجرين بالقطع الاثرية في محافظة واسط وبالجرم المشهود وبحوزته تمثال اثرية و 60 قطعة مسكوكات نقدية جميعها تعود الى العصور القديمة".

وأوضح البيان، أن "عملية القاء القبض تمت بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل مختص من مفارز الوكالة بمحافظتي الانبار وواسط واستدراج المتهم والقاء القبض عليه"، مشيراً إلى "توقيفة وفق احكام المادة 44 من قانون الاثار حسب قرار قاضي التحقيق".

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