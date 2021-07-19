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الأمن العراقي يعلن الاطاحة بـ"والي بغداد" بعد ملاحقته في ثلاث محافظات

Category: أمـن

Date: 2021-07-19T12:43:32+0000
الأمن العراقي يعلن الاطاحة بـ"والي بغداد" بعد ملاحقته في ثلاث محافظات

شفق نيوز / اعتقلت قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، ما يعرف بـ"والي بغداد" بعد مراقبة تحركاته في ثلاث محافظات.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت استكمالاً لعهد جهاز الأمن الوطني، في القضاء على بقايا عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت الخلية، أن "العملية استندت على معلومات استباقية وردت لجهاز الأمن الوطني مكنته من الإطاحة بـ(والي بغـداد) بعد مراقبة وملاحقة شملت ثلاث محافظات".

ويعدُ الارهابي الملقى القبض عليه، أحد أبرز قادة داعش وشغل مناصب عدة أهمها مايسمى (أمير عام) لولايات (الشامية – الرقة - البادية - صلاح الدين - بغداد ).

واعترف الإرهابي، بحسب خلية الإعلام الأمني، بقيادته العديد من العمليات الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية، وكان بنيته التخطيط لشن هجمات في العاصمة بغداد.

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