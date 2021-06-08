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الامن العراقي يعتقل 18 تاجراً ومتعاطي مخدرات.. سبعة منهم في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-06-08T05:52:04+0000
الامن العراقي يعتقل 18 تاجراً ومتعاطي مخدرات.. سبعة منهم في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ حملة أمنية واسعة في عموم محافظات البلاد لمكافحة المخدرات اسفرت عن اعتقال 18 متهماً بتجارة وتعاطي المخدرات.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قسم مكافحة مخدرات البصرة اعتقل متهماً واحداً، وقسم الديوانية اعتقل 3 متهمين، وقسم مكافحة النجف اعتقل متهم واحد، وفي كربلاء متهم واحد أيضاً، بينما اعتقل  قسم مكافحة مخدرات بابل  متهمين اثنين، والأنبار ثلاثة متهمين.

وأوضح البيان أنه تم ضبط هؤلاء المعتقلين بالجرم المشهود وبحوزتهم حبوب مخدرة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي وأسلحة نارية غير مرخصة، مشيراً إلى إحالتهم للقضاء وفق أحكام المادة القانونية (28 ) مخدرات.

وفي بيان منفصل أشارت الداخلية، إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية -قسم مكافحة مخدرات - كركوك القى القبض على سبعة متهمين بينهم امرأة بتجارة المواد المخدرة وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي .

وجاء هذا الواجب، وفق البيان، بناءاً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة بالمحافظة، مؤكداً التعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن (178) المجاني.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد ( 28 / 32 ) مخدرات .

 

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