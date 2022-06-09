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الامن العراقي يعالج افكاراً خبيثة لداعش.. صور

Category: أمـن

Date: 2022-06-09T07:15:26+0000
الامن العراقي يعالج افكاراً خبيثة لداعش.. صور

شفق نيوز/ أفاد اعلام مديرية مكافحة المتفجرات العراقي، يوم الخميس، بأن فرقه تعمل على معالجة "أفكار خبيثة" لتنظيم داعش الارهابي.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "افكاراً خبيثة تعمل عليها عصابات الارهاب، فيما يقدم مقاتلو مديرية مكافحة المتفجرات التضحيات من اجل حماية هذا البلد".

وأوضح أن "من هذه الافكار للمجاميع الارهابية عبوات بلاستيكية بداخلها قنابر هاون عدد (2) محورة لغرض استهداف المواطنين في محافظة ديالى"، مؤكداً أن "مكافحة المتفجرات عملت على معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

ودعا اعلام مديرية مكافحة المتفجرات، المواطنين للابلاغ عن اي حالة يشتبه بها عبر الخط الساخن للمديرية ( 404 ).

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