الامن العراقي يتوعد مطلقي الصواريخ على خبات

شفق نيوز/ وصفت خلية الاعلام الامني العراقي، اليوم الاربعاء، مطلقي الصواريخ على منطقة خبات غرب اربيل، بانهم "جماعات ارهابية خارجة عن القانون"، متوعدة بملاحقتهم وتقديمهم للقضاء.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جماعات خارجة عن القانون وعناصر إرهابية أقدمت مساء اليوم، على قصف قضاء خبات في محافظة أربيل في اقليم كوردستان العراق بثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في مناطق متفرقة القضاء في مساحات فارغة وزراعية بالقرب من مجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوروكوسك ، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية".

وأوضحت أن "هذه الصواريخ انطلقت من معبر الحمدانية"، مؤكدة أن "الأجهزة الأمنية المختصة شرعت بعملية بحث وتفتيش عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي".

وقالت إن "القطعات الامنية ستعمل على تقديم العابثين بالأمن للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفاد مصدر أمني في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، بأن قصفاً صاروخياً وقع قرب مصفى نفطي على حدود المدينة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عدة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء اليوم، في منطقة فارغة قرب مصفى كوروكوسك التابع لشركة كار، في قضاء خبات غرب لمحافظة اربيل.

من جانبه قال قائممقام قضاء خبات كويستان احمد، لوكالة شفق نيوز، إن الاجهزة الامنية تحقق في مسألة سقوط الصواريخ بين مركز قضاء خبات وناحية كوروكوسك.

في حين اكدت مصادر داخل مصفى كوروكوسك، لوكالة شفق نيوز، أن الصواريخ لم تقع بداخل المصفى، وانما وقعت بالقرب منها، ولم تتسبب بأي اضرار للمصفى.