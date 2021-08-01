الاعلام الامني يكشف تفاصيل اشتباك مسلح على الحدود العراقية السورية

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاحد، عن تفاصيل عملية تسلل من الاراضي السورية أحبطتها قوات الحدود العراقية بعد اشتباك مسلح أسفر عن مقتل أحد المتسللين.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة ضمن قاطع السرية الثالثة بالفوج الثالث في لواء حرس الحدود ١٩، رصدت مجموعة تقدر ب١٥ شخصاً يحاولون اجتياز الحدود من الجانب السوري الى الأراضي العراقية.

وبينت ان القوة قامت بمعالجتهم وحصل تبادل إطلاق نار والاشتباك مع المتسللين، مشيرة الى انهم لاذوا بالفرار والانسحاب نحو الأراضي السورية.

وأضافت ان القوات الامنية قامت بتفتيش الشريط الحدودي وعثرت على جثة احد المتسللين وهو سوري الجنسية وتم التحفظ على الجثة من قبل الجهات المختصة.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر امني في نينوى، وكالة شفق نيوز، بأن شرطة الحدود احبطت محاولة تسلل لسوريين من الاراضي السورية الى العراقية ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى.

وبين أن شرطة الحدود قتلت احد المتسللين بعد الاشتباك معه لكن رفاقه عادوا الى الاراضي السورية، مشيرا الى انه تم نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي بالموصل.

وفي وقت سابق اليوم أيضاً، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن إحباط تسللاً لاربعة أشخاص من سوريا الى غربي نينوى، موضحة ان مفارز شعبة الاستخبارات قامت بنصب كمين محكم للأشخاص حال اجتيازهم الحدود وهو ما قاموا به وتم إلقاء القبض عليهم حيث تبين أنهم أربعة اشخاص من حملة الجنسية السورية.