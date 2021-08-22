الاعلام الامني يعلن تحقيق "نتائج مهمة" في 3كم² من الطارمية شمالي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الاحد، أن لواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية حقق "نتائج أمنية" في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن لواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية حقق نتائج أمنية ضمن العملية الأمنية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في قضاء الطارمية، مشيراً إلى تنفيذ عملياته ضمن قاطع المسؤولية في منطقة (القصير) بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وأوضحت أن حصيلتها اليوم الاحد ، كانت العثور على وكر للعصابات الإرهابية يحتوي سلاح هاون 120 ملم وقنبرة هاون وصاروخ قاذفة، وتفتيش جميع الدور والبساتين والأراضي الزراعية، وتدقيق معلومات المواطنين، وتفتيش 7بحيرة اسماك، و17 بستاناً، و4 بزول، وفتح 9 شوارع، وانشاء معبرين، مبينة أن المساحة الاجمالية التي تم تفتيشها من قبل ابطال لواء المهمات الخاصة بلغت 3 كم مربع .

وأضافت أن قطعات لواء المهمات الخاصة، تواصل انتشارها الأمني المكثف لغرض تحقيق الأهداف المطلوبة وفق الخطط المرسومة مستخدمة إمكانيات وقدرة رجالها الابطال بهدف إحكام السيطرة الكاملة على المنطقة، وتطهيرها من العناصر الإرهابية.

وتعهد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن احمد سليم بهجت، الاحد الماضي (15 آب الجاري)، بأن القوات الأمنية لن تنسحب من قضاء الطارمية شمالي العاصمة، إلا بعد تطهيره بالكامل من الخلايا "الإرهابية".

بدوره، أكد قائد عمليات بغداد/ الكرخ، اللواء الركن سعد محسن عريبي، ان "القوات الامنية وخلال تنفيذها العمليات في الطارمية تمكنت من قتل قيادي بارز في تنظيم داعش الارهابي".