الاعلام الامني يعلن الاطاحة بمجهز اعتدة واسلحة خلايا داعش في الانبار

شفق نيوز / اعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الاربعاء ، الاطاحة بمجهز الاسلحة والاعتدة لخلايا داعش في الانبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكال شفق نيوز ، إن "معلومات غاية بالدقة وردت لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار- اكدت دقة المعلومات المقدمة اليها من شعبة استخبارات الفرقة العاشرة حول تواجد احد العناصر الارهابية الخطيرة التي تقوم بتجهيز الاسلحة والاعتدة لعناصر داعش الارهابي بالانبار".

واضافت، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ قامت بنصب كمين للارهابي في سيطرة الكناطر بقضاء الكرمة الانبار ، والقبض عليه".

واشارت الى أن "الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب، وجرى تسليمه لجهة الطلب.