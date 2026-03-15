الاعلام الامني: صدور أوامر بإعفاء ضباط بعد استهداف مطار بغداد الدولي

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، مساء الأحد، عن إعفاء ضباط وآمري قواطع، بعد استهداف مطار بغداد الدولي، فيما بين ان الاستهداف تسبب بإصابات.

وقال معن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مطار بغداد الدولي ومحيطه، تعرض مساء هذا اليوم، إلى هجوم بـ (5) صواريخ، أسفر عن إصابة (4) من موظفي وعناصر أمن المطار، إضافة إلى مهندس بجروح متفاوتة".

​وأضاف "وقد توزعت أماكن السقوط داخل حرم المطار الدولي، وفي محطة تحلية المياه، وبالقرب من قاعدة الشهيد علاء الجوية، وسجن بغداد المركزي (الكرخ). وفور وقوع الحادث، شرعت القوات الأمنية بعمليات تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط المنصة التي انطلقت منها الصواريخ مخبأةً داخل عجلة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد".

وتابع "على خلفية الاستهداف، صدرت التوجيهات والأوامر بإعفاء آمري القواطع وضباط الاستخبارات في القاطع المعني، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المناطق المستهدفة".