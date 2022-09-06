الاعلام الامني: اعتقال متهم بالإرهاب وعصابة نفذت جريمة قتل في بغداد

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، اعتقال مطلوب بتهمة الإرهاب وعصابة نفذت جريمة قتل، فيما تم اعتقال خمسة مطلوبين آخرين في العاصمة بغداد.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة من فرقة المشاة السادسة تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب بعد ان وردت معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده ضمن قاطع المسؤولية ورصد تحركاته في منطقة "واحد آذار" ضمن قضاء ابي غريب".

وأضاف البيان أن "قوة من اللواء الثالث الفرقة الاولى شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على عصابة نفذت جريمة "قتل عمد" مكونة من متهمين اثنين، جاء ذلك بعد ورود معلومات تفيد بحدوث جريمة قتل وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك والتوجه الى مكان الحادثة وبعد التحقيق الاولي وتدقيق المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة تم التعرف عليهما ومن ثم استدراجهما وإلقاء القبض عليهما في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

وبينت الخلية في بيانها أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات تمكنت واثناء التفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص وتفعيل حاسبات المطلوبين للقضاء من القاء القبض على خمسة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة اثناء محاولتهم دخول العاصمة عبر سيطرات ( آمرية ابي غريب، ابي غريب الجديد ، الانتصار، التاجي، شاطئ دجلة)"، فيما أشارت الى "تسليم الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".