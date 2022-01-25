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الاعدام والسجن المؤبد لقاتل منتسب في مديرية الاستخبارات في كربلاء

Category: أمـن

Date: 2022-01-25T09:24:54+0000
الاعدام والسجن المؤبد لقاتل منتسب في مديرية الاستخبارات في كربلاء

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات كربلاء يوم الثلاثاء ثلاثة أحكام بحق مدان بجريمة قتل منتسب وإصابة اثنين اخرين يعملون في مديرية استخبارات كربلاء.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان نقلا عن مراسله، إن "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم قتل منتسب يعمل في مديرية استخبارات كربلاء بعدما اطلق النار على (المجنى عليه) اثناء تكليفه بواجب رسمي بالجرد السكاني لإحدى المناطق، وحكمين اخرين بالسجن المؤبد عن جريمة اصابة منتسبين اثنين يعملان في المديرية نفسها".

وتابع أن "هذه الاحكام تأتي استنادا لاحكام المادة 406/ 1/ هـ من قانون العقوبات ،والحكم بالسجن المؤبد وفق احكام المادة 406 / 1 /هـ/ 31 من قانون العقوبات ".

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