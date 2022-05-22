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الاعدام لإرهابي فجر مفخخة أقصى جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-05-22T09:44:58+0000
الاعدام لإرهابي فجر مفخخة أقصى جنوبي العراق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات البصرة، حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم ارهابي عن جريمة تفجير سيارة مفخخة في سيطرة مدخل محافظة البصرة– منطقة الرميلة على الطريق الدولي السريع.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم الأحد، أن "المجرم الارهابي وبالاشتراك مع مجرمين اخرين قاموا بتفجير سيارة مفخخة في سيطرة مدخل محافظة البصرة– منطقة الرميلة على الطريق الدولي السريع ، والذي أدى الى استشهاد عدد من المنتسبين والمدنيين وإصابة أخرين بجروح ،إضافة إلى تضرر عدد من السيارات المدنية والحكومية وذلك بدوافع ارهابية لزعزعة الامن وبث الرعب بين المواطنين".

وأضاف أن "الحكم بحق المجرم الارهابي يأتي استنادا لاحكام المادة الثانية / 1و2و3و7 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

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