الاعدام لقاتل ضابط في ديالى

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الثانية اليوم الخميس حكماً بالأعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان اقدم على قاتل ضابط في الشرطة العراقية.

وقال اعلام شرطة ديالى في بيان اليوم، إن المحكمة حكمت على المدان ( احمد محمد خلف) وفق المادة (٤٠٦ /١/أ/ه ق.ع)، الذي ارتكب جريمة القتل بحق الشهيد البطل، الرائد خالص طالب العنبكي أثناء تأديته الواجب.

بدروه قائد شرطة ديالى اللواء عباس محمد حسين، إن "قيادة الشرطة، وفت بوعدها لدم الشهيد أولاً والى أُسرته وذويه ثانياً، بالوصول الى المجرم وتسليمه للقضاء لينال جزائه العادل".