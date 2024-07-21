الاعدام لـ8 مدانين بنقل انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما وسط بغداد

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بالاعدام بحق ثمانية مدانين لقيامهم بنقل انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما وسط العاصمة بغداد.

وذكر المركز الاعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "المجرمين اعترفوا بقيامهم بنقل انتحاريين قاما بتفجير نفسيهما في منطقة باب الشرقي وساحة الوثبة عام 2015 أدى إلى استشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية 1و3و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".