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الاعدام لـ"مجرم" فجّر سيارة مستهدفاً "حفل زفاف" في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2022-10-23T07:37:36+0000
الاعدام لـ"مجرم" فجّر سيارة مستهدفاً "حفل زفاف" في الأنبار

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الانبار، يوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق مجرم عن جريمة تفجير سيارة مفخخة في مدينة عامرية الفلوجة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات الانبار أصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم اعترف بقيامه بتفجير سيارة مفخخة في مدينة عامرية الفلوجة واستهداف حفل زفاف ذهب ضحيته عدد من الشهداء واصابة عدد من الجرحى".

وأضاف أن "الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 بدلالة المادة الثانية / 3 و 7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

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