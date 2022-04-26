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الاعدام لـ"أبو الحسن الغريباوي" معاون والي جنوب بغداد في تنظيم داعش

Category: أمـن

Date: 2022-04-26T09:36:21+0000
الاعدام لـ"أبو الحسن الغريباوي" معاون والي جنوب بغداد في تنظيم داعش

شفق نيوز/ أحال القضاء العراقي، ما يسمى بـ"معاون والي جنوب بغداد الإرهابي ابو حسن الغريباوي" الى الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت، عقب الإطاحة به من قبل المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي.

وذكر بيان صادر عن الحشد الشعبي، انه "تم اعتقال الإرهابي في وقت سابق بعملية خاصة قامت بها الدائرة التحقيقية في العاصمة بغداد وتم اكمال أوراقه التحقيقية وعرضها على القضاء ليتم حكمه بالإعدام شنقاً حتى الموت ضمن قانون مكافحة الارهاب".

وفقا للبيان فـ"قد انتمى الارهابي إلى تنظيم داعش الارهابي وشغل منصب المعاون لوالي جنوب بغداد الارهابي ( أبو حسن الغريباوي) وكان يروم تفعيل هجمات إرهابية في وسط العاصمة بغداد واستهداف الزائرين في شهر محرم الحرام في العام الماضي ضمن (عمليات عاشوراء)".

وأشار البيان إلى أنه "تم العثور على أحزمة ناسفة ومشجب للسلاح والعتاد والعبوات الناسفة في مضافات كانت تابعة للتنظيم، وذلك بعد ان تبين انه المسؤول عن مضافات التنظيم في قاطع جنوب بغداد".

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