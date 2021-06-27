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الاعدام لتسعة مدانين شاركوا في مجزرة سبايكر

Category: أمـن

Date: 2021-06-27T15:58:12+0000
الاعدام لتسعة مدانين شاركوا في مجزرة سبايكر

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية احكام بالإعدام بحق تسعة مدانين شاركوا بتنفيذ مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين عام 2014.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، أن "المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ جريمة سبايكر وقتل عدد من الأبرياء في صيف عام 2014 وفقا لمخططات ارهابية اثناء سيطرة عصابات داعش على المحافظة".

واضاف البيان ان "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وأقدم تنظيم داعش على إعدام رميا بالرصاص نحو 1700 جندي في قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/ حزيران 2014، في واحدة من أسوأ أعمال القتل الجماعي خلال حقبة التنظيم التي امتدت حتى أواخر العام الماضي.

وحاصر مسلحو التنظيم، الجنود في القاعدة العسكرية، ثم اعتقلوهم واقتادوهم إلى العراء ومجمع القصور الرئاسية في تكريت (مركز صلاح الدين) قبل أن يطلقوا النار عليهم من مسافات قريبة وفق صور ومقاطع مصورة نشرها التنظيم على مواقع موالية له آنذاك.

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