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الاعدام لارهابيين لتفجيرهما سيارة مفخخة في مدينة الموصل

Category: أمـن

Date: 2022-05-17T09:40:03+0000
الاعدام لارهابيين لتفجيرهما سيارة مفخخة في مدينة الموصل

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات نينوى، احكاما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق ارهابيين "اثنين" عن جريمة تفجيرهما سيارة مفخخة في مدينة الموصل .

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم الثلاثاء، أن "الارهابيين المنتميين الى عصابات داعش الارهابية، اقدما وعلى تفجير سيارة مفخخة في حي التاميم في الجانب الايسر من مدينة الموصل، والتي أدت إلى استشهاد واصابة عدد من المواطنين".

وأضاف البيان أن "الاحكام بحق المجرمين الارهابيين تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 بدلالة المادة الثانية /1و3و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

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