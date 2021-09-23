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الاعدام شنقا حتى الموت لقاتل معلمة جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-09-23T08:27:23+0000
الاعدام شنقا حتى الموت لقاتل معلمة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات القادسية حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على مدان لقتله معلمة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "محكمة الجنايات أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على المدان بقتل المعلمة مريم في قضاء السدير قبل عدة أشهر أستناداً لاحكام المادة (406/أ/ج) من قانون العقوبات العراقي".

واعترف القاتل بتفاصيل هذه الجريمة، مبينا أن المجنى عليها طلبت منه إيصالها إلى منزلها بعد أن كانت متوقفة على الطريق العام أثناء عودتها من عملها، لكنه قام بقتلها ورمي جثمانها في النهر".

وكانت القوات الامنية وبإشراف مباشر من قبل قاضي محكمة التحقيق المختص القت القبض على (القاتل) بعد 3 ساعات من ارتكابه لهذه الجريمة".

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