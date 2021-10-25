الاعدام شنقا حتى الموت لارهابي فجر سيارة مفخخة في النجف

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم ارهابي أقدم على تفجير سيارة مفخخة في مركز المحافظة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "الارهابي اعترف بتفاصيل هذه الجريمة بعد تفجيره لسيارة مفخخة نوع افيو في منطقة الانصار بمدينة النجف الاشرف بالاشتراك مع متهمين اخرين والذي أدى إلى اصابة عدد من المواطنين الابرياء باصابات مختلفة، إضافة إلى تعرض عدد من المحلات والمطاعم لإضرار مادية".

وأضاف أن "الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم الارهابي يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

وكان مصدر في القضاء العراقي، افاد لوكالة شفق نيوز أمس الاحد، بصدور حكم يقضي باعدام "ارهابي" فجر سيارة مفخخة في محافظة النجف قبل 8 سنوات.

وبين المصدر، أن القرار صدر استناداً لإحكام المادة الـ 4 من قانون مكافحة الإرهاب