الاعدام بحق 14 مشتركا بمجزرة سبايكر

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة، يوم الخميس، احكاما بالإعدام بحق 14 مدانا بالإشتراك في مجزرة سبايكر الذي ارتكبها تنظيم داعش في العام 2014.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان اليوم، أن "المجرمين الارهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر بعد قتلهم أكثر من (1700) شخص من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع ارهابية في محافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان أن "الاحكام بحق المجرمين الارهابيين تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

يذكر أن تنظيم "داعش" قتل رمياً بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صوراً ومقاطع مرئية أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة.