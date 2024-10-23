الإعدام بحق عنصرين من داعش قتلا ضابطين بالجيش العراقي وشرطياً

شفق نيوز/ افاد مجلس القضاء الاعلى، يوم الأربعاء، أن محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكمين بالاعدام بحق عنصر في تنظيم داعش عن جريمة قتل شخصين في الجيش العراقي عام 2014 بدوافع ارهابية.

وذكر المركز الاعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "المجرم والذي ينتمي لكيان داعش الارهابي، اقدم على خطف وقتل ضباط اثنين يعملان في وزارة الدفاع، احدهما برتبة مقدم ركن والثاني برتبة ملازم في محافظة نينوى/ قضاء الحمدانية".

وتابع أن "الحكمين صدرا وفقا لأحكام المادة الثانية/ 1/ 3/ 5 / 8 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

الجدير بالذكر أن تنظيم داعش المتشدد كان قد اجتاح مناطق ومدن تقدر بثلث العراق في أواسط العام 2014، وبعدها تم إعلان دولة الخلافة في جامع النوري الكبير في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وارتكب التنظيم مجازر بحق الاقليات من الأديان والطوائف في محافظة نينوى، وصادر ممتلكاتهم واستعبد نساءهم واتخذهن سبايا، وذلك قبل أن تتمكن القوات العراقية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من هزيمة داعش في عمليات عسكرية استمرت لثلاث سنوات.

وفي بيان ثان أعلن مجلس القضاء، أن المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة أصدرت حكما بالإعدام بحق مدان بالانتماء الى تنظيم داعش.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في البيان الثاني، أن "الارهابي اقدم على قتل منتسب في الشرطة الاتحادية".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 و 3 و 5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".