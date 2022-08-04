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الاعدام بحق "أبو أنس" المسؤول عن تهريب سجناء الاسحاقي

Category: أمـن

Date: 2022-08-04T09:11:01+0000
الاعدام بحق "أبو أنس" المسؤول عن تهريب سجناء الاسحاقي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين يوم الخميس، حكما بالإعدام بحق ارهابي مسؤول عن تهريب الموقوفين في سجن مركز الاسحاقي بعد كسره. 

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالإعدام بحق الارهابي المكنى (ابو انس)  الذي كان منتسب في شرطة الاسحاقي وأحد المنتمين الى عصابات داعش الارهابي لقيامه بكسر سجن مركز شرطة الاسحاقي المنسوب اليه وتهريب الموقوفين ومن ثم حمل السلاح ومحاربة القوات الأمنية".

وأشار إلى أن "المحكمة اعتبرت انتساب المجرم الى الشرطة الاتحادية وانتمائه في الوقت ذاته إلى التنظيم الإرهابي ظرفاً مشددا يستلزم فرض أقسى العقوبات لذا قررت تجريمه وفقا لإحكام المادة الثانية /1 /3 /5  وبدلالة المادة الرابعة/1  من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

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