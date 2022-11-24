سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاعدام بحق "ارهابي خطير" شارك في معارك ضد القوات الامنية العراقية

Category: أمـن

Date: 2022-11-24T08:38:49+0000
الاعدام بحق "ارهابي خطير" شارك في معارك ضد القوات الامنية العراقية

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات نينوى، يوم الخميس، حكمٱ بالإعدام بحق "مجرم ارهابي" عن جريمة المشاركة مع تنظيم داعش في معارك ضد القوات الامنية إضافة إلى عمليات اخرى.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، أن "المجرم الارهابي شارك مع مجموعته الارهابية ضد القوات الامنية اثناء عمليات التحرير، مبينا أنه بعد تحرير مدينة الموصل استقر مع مجموعته في جبال مكحول وجبال عداية وبادوش".

وأضاف أن "الارهابي شارك ايضا في تفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن القوات الامنية ونتيجة للقصف الجوي لمجموعته الارهابية القي القبض عليه".

وتابع أن "الحكم بحق المجرم الارهابي يأتي وفقٱ لاحكام المادة الرابعة /١ وبدلالة المادة الثانية/١و٣و٥ من قانون الارهاب رقم ١٣ لسنة 2005".

related

السجن ثلاث سنوات لمسؤول صحي عراقي "فاسد"

Date: 2021-06-21 10:35:59
السجن ثلاث سنوات لمسؤول صحي عراقي "فاسد"

القضاء العراقي يعلن تفاصيل مقتضبة عن تحرير المختطفة الألمانية

Date: 2020-07-24 06:37:55
القضاء العراقي يعلن تفاصيل مقتضبة عن تحرير المختطفة الألمانية

قضية جبلة.. السجن 15 عاما لـ3 ضباط ابادوا عائلة كاملة

Date: 2022-08-07 09:15:50
قضية جبلة.. السجن 15 عاما لـ3 ضباط ابادوا عائلة كاملة

حبس لثلاث سنوات بانتظار من يتسبب بنشر فيروس كورونا في العراق

Date: 2020-03-16 12:37:58
حبس لثلاث سنوات بانتظار من يتسبب بنشر فيروس كورونا في العراق

العراق يحكم بالسجن ست سنوات لـ"إرهابية اوزبكية"

Date: 2022-06-14 10:33:26
العراق يحكم بالسجن ست سنوات لـ"إرهابية اوزبكية"

القضاء العراقي يُدين قائد الشرطة الاتحادية السابق

Date: 2022-04-12 10:40:18
القضاء العراقي يُدين قائد الشرطة الاتحادية السابق

وثيقة.. القضاء العراقي يصدر حكماً بالإعدام لمرتكبي جريمة ساحة الوثبة

Date: 2020-10-21 12:23:24
وثيقة.. القضاء العراقي يصدر حكماً بالإعدام لمرتكبي جريمة ساحة الوثبة

جرحى بانفجار داخل حافلة وسط بغداد

Date: 2020-07-29 07:24:01
جرحى بانفجار داخل حافلة وسط بغداد