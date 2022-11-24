الاعدام بحق "ارهابي خطير" شارك في معارك ضد القوات الامنية العراقية

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات نينوى، يوم الخميس، حكمٱ بالإعدام بحق "مجرم ارهابي" عن جريمة المشاركة مع تنظيم داعش في معارك ضد القوات الامنية إضافة إلى عمليات اخرى.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، أن "المجرم الارهابي شارك مع مجموعته الارهابية ضد القوات الامنية اثناء عمليات التحرير، مبينا أنه بعد تحرير مدينة الموصل استقر مع مجموعته في جبال مكحول وجبال عداية وبادوش".

وأضاف أن "الارهابي شارك ايضا في تفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن القوات الامنية ونتيجة للقصف الجوي لمجموعته الارهابية القي القبض عليه".

وتابع أن "الحكم بحق المجرم الارهابي يأتي وفقٱ لاحكام المادة الرابعة /١ وبدلالة المادة الثانية/١و٣و٥ من قانون الارهاب رقم ١٣ لسنة 2005".