الاعدام بحق احد "اخطر" تجار المخدرات في العراق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام بحق أحد "أخطر" المجرمين في تجارة المخدرات بين العراق ودول الخليج وايران.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجرم المصنف من اخطر تجار المخدرات القي القبض عليه عندما كان يروم تهريب كميات كبيرة من (الكريستال والحشيشة والحبوب) إلى المملكة العربية السعودية عن طريقي (صحراء السماوة) وطريق (منفذ عرعر) الحدودي".

وأضاف البيان أن "الحكم بالاعدام بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".