الاعدام او السجن المؤبد بانتظار قتلة مؤمل الجمالي في ميسان

شفق نيوز/ دوّنت محكمة تحقيق العمارة، يوم الأربعاء، أقوال المتهمين بقتل الشاب مؤمل الجمالي، وفقاً للمادة 406 من قانون العقوبات والتي يكون حكمها الإعدام او السجن المؤبد.

وقالت رئاسة محكمة استئناف ميسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة تحقيق العمارة أكملت تدوين اقوال ثلاثة متهمين بالاعتراف بجريمة قتل المجنى عليه مؤمل كريم حسين الجمالي بعد مرور 24 ساعة عن تاريخ ارتكاب جريمة القتل".

وذكر البيان ان "التحقيق مع المتهمين وفقاً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات".

وتعاقب المادة (406) من قانون العقوبات العراقي بالاعدام أو السجن المؤبد، كل من قتل نفساً عمداً أي "مع سبق الإصرار أو الترصد"، عبر استعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة، أو إذا كان القتل لدافع "دنيء" أو مقابل أجر، أو اذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.

وأمس الثلاثاء، عُثر على جثة الشاب مؤمل كريم الجمالي (17 عاماً) مقتولاً طعناً بالسكاكين بعد فقدانه لمدة 5 ايام.