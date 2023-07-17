"الاعتداء على المرور".. حملة أمنية تسفر عن اعتقال 30 سائق تكتك شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاثنين، بالقاء القبض على 30 سائق دراجة نوع "تكتك"، بعد اعتداء طال مفرزة مرور في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "قوة من الفرقة الأولى / شرطة اتحادية وبإشراف قائد الفرقة اللواء الركن صلاح الشمري اعتقلت 30 سائق تكتك في منطقة العبيدي".

وكان مصدر امني قال لوكالة شفق نيوز، أن "أصحاب عدد من عجلات الـ(تكتك) هاجموا مفرزة مرور، واعتدوا عليهم بالضرب، ضمن الشارع العام في منطقة الرئاسة التابعة لمنطقة العبيدي شرقي بغداد".

وأضاف المصدر، أن "آمر المفرزة وهو ضابط برتبة مقدم، واثنين من حمايته، أصيبوا بجروح، فيما فر المهاجمون إلى جهة مجهولة".