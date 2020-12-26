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الاطاحة بإرهابيتين وتجار عملات مزيفة في كركوك وبغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-26T08:47:00+0000
الاطاحة بإرهابيتين وتجار عملات مزيفة في كركوك وبغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، عن القاء القبض على "إرهابيتين" يقومن بتوزيع ما يسمى "الكفالات" الى عوائل تنظيم "داعش" في كركوك، في وقت أفادت بالقبض على متهم بالسرقة واثنين اخرين بتداول العملة المزيفة.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيتين مطلوبتين وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) لانتمائهن لعصابات داعش الإرهابية"، مشيرة الى "قيامهن بتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائل عصابات داعش المقتولين داخل المحافظة".

وأوضحت وكالة الاستخبارات، أنه "تم تدوين أقوالهن بالاعتراف وإيداعهن التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن".

من جهتها اعلنت مديرية إجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، في بيان صدر، اليوم، وورد الى وكالة شفق نيوز، عن القبض على متهم بسرقة 75 مليون دينار واثنين اخرين بتداول العملة المزيفة في العاصمة.  

وأوضحت أن مفارز مكتب الكرادة القت القبض على متهم بسرقة مبلغ 75 مليون دينار مع جهاز لابتوب من داخل إحدى الدور السكنية في منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي العاصمة،  فيما تمكنت مفارز مكتب القدس من القبض على متهمين اثنين بكمين محكم وبالجرم المشهود، وهم يتداولون العملة المزيفة فئة 10 الآف دينار و5 الآف دينار، وضبط بحوزتهما أكثر من مليون دينار من العملة المزيفة مع مسدس وكيس يحتوي مواد مخدرة/ كريستال.

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