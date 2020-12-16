الاطاحة بإرهابية "زوجة انغماسي" غربي الانبار

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، يوم الاربعاء، القاء القبض على "ارهابية" في الحقلانية بمحافظة الانبار.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "معلومات مؤكدة وردت عن تحرك إحدى زوجات عناصر داعش والتي كانت تقوم بالتحريض على القوات الأمنية والترويج للتنظيم"، مضيفة أنه "على أثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز سرية الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة في القيادة من نصب كمين محكم لها والقاء القبض عليها في سيطرة الحقلانية، (غربي الانبار).

وأوضح البيان أن "زوجها احد العناصر الناشطة في عصابات داعش الارهابية وعضو في سرية الانغماسيين، وقاد عدة غزوات وهجمات ضد قطعاتنا الأمنية والمدنيين قبل واثناء معارك التحرير".