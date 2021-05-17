الاطاحة بأربعة "ارهابيين" يزرعون عبوات ناسفة في ديالى

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، تفكيك خلية "ارهابية" تقوم بزرع العبوات الناسفة في محافظة ديالى والقاء القبض على عناصرها.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارزها تمكنت من تفكيك خلية ارهابية مختصة بزرع العبوات الناسفة في محافظة ديالى، مبينة ان الخلية مكونة من اربعة ارهابيين.

وأشار البيان الى القاء القبض عليهم كونهم من المطلوبين وفق احكام المادة (٤ ارهاب ) بالجرم المشهود وبحوزتهم عبوتين لاصقتين وثلاثة هواتف مسلكة وثلاث قداحات تفجير وفتيل تفجير وخمس بطاريات تفجير ودراجة نارية وعجلة نوع كيا تستخدمان لنقل الارهابيين والعبوات الناسفة.

وبين أنه من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش واشتركوا بعدة عمليات ارهابية استهدفت القوات الامنية والمواطنين بما يسمى "قاطع الكاطون".

وبحسب البيان فأن العملية تمت باشراف ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال العمليات الاستباقية التي تنفذها مفارزها لتجفيف منابع الارهاب في محافظة ديالى.