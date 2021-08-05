الاطاحة بأخطر تجار المخدرات وعصابة للسطو جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت شرطة البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الخميس، القبض على ماوصفته بـ"اخطر" تجار المخدرات، فضلاً عن عصابة للسطو المسلح بعمليتين أمنيتين في المحافظة.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن معلومات أفادت بوجود اخطر تجار المخدرات في البصرة، مبينة أن فريقاً مشتركاً من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالمحافظة وقوة من سوات والجيش العراقي نصبت كميناً محكماً اثمر بالقبض على المتهم.

وأوضحت أن القوة ضبطت بحوزته مادة الكرستال المخدرة تقدر بحوالي ٦٥٠ غرام، وثلاث بنادق، وثلاث رمانات يدوية، واربعة مسدسات مع ١٣ مخزن عتاد، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء.

وفي بيان لاحق، ذكرت مديرية شرطة البصرة أن إخباراً ورد بتعرض شركة صيرفة في قضاء الزبير الى السرقة من قبل عصابة مكونة من ٣ متهمين، حيث قاموا بسرقة مبلغ ٣٢٠٠٠٠ دولار امريكي ومبلغ ١٥ مليون دينار عراقي.

وبينت أن قوة من قسم مكافحة إجرام البصرة، وخلية الصقور بإشراف القت القبض بعد التحري على احد أفراد العصابة وبحوزته مبلغاً مقداره ٣٢٠٠٠٠ دولار امريكي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٢ من قانون العقوبات العراقي، لافتة إلى ان الجهود مستمرة للقبض على باقي المتهمين .