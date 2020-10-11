الاطاحة بأحد آمري مفارز "داعش" العسكرية في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الاتحادية، يوم الاحد، القبض على احد آمري المفارز العسكرية في تنظيم "داعش" بمحافظة كركوك.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "قطعات الفرقة الآلية بالشرطة الاتحادية تمكنت من القاء القبض على احد الإرهابيين والمطلوب وفق المادة 4 إرهاب بعملية نفذتها بالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة وبإشراف قائد الفرقة اللواء محمد جواد جعفر"، مشيرة الى أن "تنفيذ العملية تم بعد ورود معلومات وبيانات دقيقة عن تواجد الإرهابي (ا.ح.ع.) والمكنى (ابو قيصر) والقبض عليه في منطقة (حي الفيلق) بمحافظة كركوك".

وأوضحت الشرطة الاتحادية، أن "المطلوب شغل عدة مناصب مختلفة في عصابات داعش عمل خلالها ما يسمى مسؤول حسبة قاطع العباسي، ومفتي شرعي قاطع تازة، وآمر مفرزة استخبارات قاطع كركوك بعد التحرير"، لافتة إلى أن "العملية تمت بتنسيق عالي بين عمليات الفرقة الآلية والقطعات الامنية المختلفة، وقد تم تسليم المتهم المطلوب إلى جهة الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".



