الاطاحة بأحد المتهمين بمجزرة سبايكر في صلاح الدين

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، اعتقال أحد المتهمين المشاركين بمجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بعملية نوعية واستباقية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد من الإطاحة بأحد المتهمين الذي شارك في جريمة مجزرة سبايكر، الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (1/4) إرهاب".

وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على المتهم في محافظة صلاح الدين بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع مديرية استخبارات وأمن صلاح الدين التابعة للمديرية ذاتها".