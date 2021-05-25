الاطاحة بأبرز ارهابيي "فرقة ذات الصواري" في تلعفر.. صور

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الثلاثاء، بأن الاستخبارات العسكرية أطاحت باثنين من ابرز عناصر ما تسمى بـ"فرقة ذات الصواري" الارهابية في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "معلومات قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أفادت بتواجد عدد من ابرز ارهابيي ما تسمى بفرقة ذات الصواري الارهابية في قرية تمارات التابعة لقضاء تلعفر غربي نينوى".

وأشار البيان إلى أن "التنسيق اثر تلك المعلومات، مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى"، موضحاً أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وباسناد من قوة تابعة للفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ ومفرزة من شعبة مكافحة زمار توجهت نحو الهدف حيث تمت مداهمة منزله والقاء القبض على احدهم".

وتابعت الخلية، أنه "بعد تقاطع المعلومات تم التوصل للارهابي الثاني بنفس القرية والقبض عليه"، مؤكدة "تسليمهما لجهة الطلب لكونهما مطلوبان للقضاء بموجب مذكرتي قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".