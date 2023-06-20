الاطاحة بنساء يشكلن عصابة للسرقة في كربلاء

شفق نيوز/ أفادت شرطة كربلاء، يوم الثلاثاء، بالقبض على عصابة للسرقة مكونة من 4 نساء.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن دورية في قسم السيطرات والطرق الخارجية بمحافظة كربلاء تمكنت من كشف هويات أربع نساء لقيامهن بسرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين.

وأشار البيان الى ورود بلاغ من مواطن سرق منه مبلغ 3 ملايين دينار عراقي، تم تعميم نداء فيه أوصاف النسوة من قبل شعبة العمليات على جميع مفاصل وتشكيلات قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية للبحث والتحري عنهن.

وتابع، أنه بعد جهد أمني متميز تم القبض عليهن في إحدى الطرق الخارجية وتسليمهن الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن.