القبض على مهربي مشتقات نفطية عبر عجلات "دعلج" في الموصل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الطاقة التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن القاء القبض على مهربي مشتقات نفطية عبر صهريج وعجلات "دعلج" في محافظة نينوى.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مدير قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال تلقى معلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون بالمتاجرة بالمشتقات النفطية بصورة غير رسمية في محافظة نينوى"، مبينة أنه تم تشكيل فريق عمل يتكون من مدير قسم السيطرات لمديرية شرطة نفط الشمال وعدد من الضباط والمنتسبين.

وأضاف أنه بعد نصب كمين محكم وخلال مدة ساعتين تمكن الفريق من إلقاء القبض على تسع أشخاص مع عجلاتهم صهريج واحد وثمانية عجلات "دعلج" محملات بمنتوج نفطي يقدر 100 الف لتر.

واشار البيان الى ضبط العجلات وأيداع المتهمين التوقيف داخل أحد مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.