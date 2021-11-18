الاطاحة بممول "الكريستال" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد اعلام شرطة المثنى جنوبي العراق، يوم الخميس، باعتقال "الممول الرئيسي" لمادة الكريستال المخدرة في المحافظة.

وقال في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن شعبة مخدرات قضاء السماوة التابعة إلى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في المثنى تمكن من القبض على المتهم المدعو ( ق . ه . ج ) من سكنة المحافظة والذي يعتبر الممول الرئيسي لمادة الكريستال المخدرة في عموم المحافظة. وأوضح البيان، أن المتهم قام قبل شهرين ونصف تقريباً بنقل (اثنان كغم) من مادة الكريستال المخدرة بواسطة عجلة وبعد مطاردته من قبل مفارز المخدرات قام بترك العجلة وهرب في إحدى المناطق الزراعية، مبيناً أنه تم جمع المعلومات والأدلة عن المتهم الهارب حيث تم نصب كمين محكم له وقد ألقي القبض عليه وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل

وأشار البيان إلى أن العملية تمت بتوجيه وبإشراف مباشر من قبل العميد محمد عيسى سبتي قائد شرطة محافظة المثنى والمنشآت وبمتابعة من العميد باسم رزاق عبد ومن خلال الممارسات الأمنية الواسعة ووفق الواجبات الموكله لها بالقاء القبض على تجار ومتعاطي الحبوب المخدرة والكريستال للقضاء على هذه الآفة والحد منها .