سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاطاحة بممول "الكريستال" جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-11-18T07:31:15+0000
الاطاحة بممول "الكريستال" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد اعلام شرطة المثنى جنوبي العراق، يوم الخميس، باعتقال "الممول الرئيسي" لمادة الكريستال المخدرة في المحافظة.

وقال في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن شعبة مخدرات قضاء السماوة التابعة إلى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في المثنى تمكن من القبض على المتهم المدعو  ( ق . ه . ج ) من سكنة المحافظة والذي يعتبر الممول الرئيسي لمادة الكريستال المخدرة في عموم المحافظة. وأوضح البيان، أن المتهم قام قبل شهرين ونصف تقريباً بنقل (اثنان كغم) من مادة الكريستال المخدرة بواسطة عجلة وبعد مطاردته من قبل مفارز المخدرات قام بترك العجلة وهرب في إحدى المناطق الزراعية، مبيناً أنه تم جمع المعلومات والأدلة عن المتهم الهارب حيث تم نصب كمين محكم له وقد ألقي القبض عليه وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل

وأشار البيان إلى أن العملية تمت بتوجيه وبإشراف مباشر من قبل العميد محمد عيسى سبتي قائد شرطة محافظة المثنى والمنشآت وبمتابعة من العميد باسم رزاق عبد ومن خلال الممارسات الأمنية الواسعة ووفق الواجبات الموكله لها بالقاء القبض على تجار ومتعاطي الحبوب المخدرة والكريستال للقضاء على هذه الآفة والحد منها .

 

related

القبض على مفجر سيارة مفخخة في محافظة المثنى قبل خمس سنوات

Date: 2021-01-04 07:22:31
القبض على مفجر سيارة مفخخة في محافظة المثنى قبل خمس سنوات

تظاهرات المثنى تتحول إلى صدامات والكر والفر سيدا الموقف

Date: 2021-03-04 14:44:40
تظاهرات المثنى تتحول إلى صدامات والكر والفر سيدا الموقف

القصة الكاملة لهروب تجار المخدرات من سجن في السماوة

Date: 2021-05-02 11:24:55
القصة الكاملة لهروب تجار المخدرات من سجن في السماوة

داعش يحاكم عدداً من قياداته بتهمة سرقة أموال ضخمة

Date: 2019-09-17 16:03:11
داعش يحاكم عدداً من قياداته بتهمة سرقة أموال ضخمة

منذ العام المنصرم.. الحرائق تكلف محافظة جنوبية أكثر من 5 مليارات دينار

Date: 2021-05-12 12:40:31
منذ العام المنصرم.. الحرائق تكلف محافظة جنوبية أكثر من 5 مليارات دينار

الاطاحة بعصابة مخدرات وسط العاصمة بغداد

Date: 2019-12-14 14:14:51
الاطاحة بعصابة مخدرات وسط العاصمة بغداد

وفاة مسؤول أمني جنوبي العراق متأثراً بمضاعفات كورونا

Date: 2021-06-16 04:37:28
وفاة مسؤول أمني جنوبي العراق متأثراً بمضاعفات كورونا

الاستخبارات العسكرية تحبط محاولة "استهداف الشباب العراقي" بكمية كبيرة من المخدرات

Date: 2021-04-21 17:51:42
الاستخبارات العسكرية تحبط محاولة "استهداف الشباب العراقي" بكمية كبيرة من المخدرات