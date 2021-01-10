الاطاحة بمطلوب للقضاء اثناء مروره بسيطرة أمنية جنوبي الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاحد، باعتقال مطلوب للقضاء خلال مروره بسيطرة جنوبي الموصل مركز المحافظة، في وقت نفذت قوات امنية عملية كبيرة لملاحقة مطلوبين بمناطق نائية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية تمكنت، مساء اليوم، من اعتقال احد المطلوبين بتهمة التواطؤ مع الارهاب في سيطرة العقرب جنوبي الموصل"، مبيناً أن "عملية الاعتقال جاءت بعد ورود معلومات تفيد بأنه سيمر من هذه السيطرة".

وفي شأن امني آخر، أوضح المصدر، ان "قوة مشتركة من الجيش وافواج الطوارئ والاستخبارات نفذت، اليوم، عملية تفتيش وتدقيق امني لملاحقة المطلوبين والبحث عن مضافات داعش في المناطق النائية"، مشيراً إلى أن "الحملة شملت 6 قرى في ناحيتي حمام العليل والشورى وهي قرى سروج وزلحفه وابوفشكه والخوين وتل السمن والعيثات".

وبحسب المصدر، فأن "العملية كانت نظيفة"، مبينا أن تلك القوات "لم تعثر على اي مخابئ لتنظيم داعش كما لم تعتقل اي مطلوبين في القرى التي تم تفتيشها".