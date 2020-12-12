الاطاحة بمسؤول "مقاطع فيديو الذبح" لدى داعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى الداخلية العراقية، يوم السبت، القبض على "ارهابي" في محافظة كركوك عمل بصفة "اعلامي" لدى تنظيم "داعش".

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارزها "تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في ناحية العباسي بمحافظة كركوك"، مبينة أنه "مطلوب وفق احكام المادة ٤ أرهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابي".

وأضافت أن المعتقل "عمل بمايسمى ديوان الاعلام بداعش بصفة اعلامي"، مشيرة إلى أنه "اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه ببث الاصدارات الخاصة بالعمليات الارهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الابرياء عن طريق شاشة عرض في احدى اسواق محافظة كركوك خلال سيطرة داعش على مناطق بالمحافظة لتخويف وزرع الرعب داخل نفوس المواطنيين".

وتابعت أنه "اشترك أيضاً بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية في قاطع آمرلي، مبينة أنه "ضبط بحوزته فلاش ميموري محملاً عليه مقاطع فيديوية واصدارات تخص العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها عصابات داعش بحق المواطنين العزل".

كما ضبط بحوزته "بندقيتين كلاشنكوف مع مخازن عتاد مملؤة اعطيت له من قبل الارهابيين عند مبايعتة لهم".، مؤكدة "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".